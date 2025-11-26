Menú principal Ver contenido

Kang Kyung Wha presenta sus credenciales a Trump como embajadora de Corea en EEUU

Write: 2025-12-17 14:17:30Update: 2025-12-17 14:30:00

Kang Kyung Wha presenta sus credenciales a Trump como embajadora de Corea en EEUU

Photo : YONHAP News

La embajadora de Corea del Sur en Estados Unidos, Kang Kyung Wha, presentó el martes 16 (hora local) sus cartas credenciales al presidente estadounidense, Donald Trump.

La ceremonia se celebró en la Casa Blanca, donde un total de 14 embajadores acreditados ante EEUU entregaron formalmente sus documentos diplomáticos.

Kang, que asumió el cargo el pasado 4 de octubre, ya había iniciado previamente sus funciones oficiales. Ello fue posible tras la entrega anticipada por escrito de sus credenciales, facilitada por la consideración de la parte estadounidense. Asimismo, la diplomática participó en la cumbre celebrada el 29 de octubre en Corea entre el presidente Lee Jae Myung y Trump.
