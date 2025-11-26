Kim Jong Un visita el mausoleo familiar en el aniversario de la muerte de Kim Jong Il

Photo : YONHAP News

El líder norcoreano, Kim Jong Un, visitó el mausoleo familiar para rendir homenaje a su padre, Kim Jong Il, con motivo del 14º aniversario de su fallecimiento.Según informó el miércoles 17 la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA), Kim realizó una visita pasada la medianoche al Palacio del Sol de Kumsusan, en Pyongyang, acompañado por altos cargos del Gobierno y del Partido de los Trabajadores.El palacio alberga los cuerpos de Kim Jong Il, fallecido el 17 de diciembre de 2011 a los 70 años, y del fundador del país, Kim Il Sung, abuelo del actual dirigente.De acuerdo con el medio estatal, los asistentes reafirmaron su lealtad a la ideología y al liderazgo de Kim Jong Un. Asimismo, destacaron su papel en la preservación del legado patriótico de Corea del Norte y en la apertura de una nueva etapa de desarrollo nacional.