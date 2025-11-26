El Banco de Corea prevé una inflación del 2,1% en 2026

Photo : YONHAP News

El Banco de Corea prevé que la inflación al consumo se modere gradualmente a lo largo de 2026 y se sitúe en torno al 2,1 % anual.La entidad explicó que el reciente repunte de los precios, con una tasa del 2,4% en octubre y noviembre, obedeció principalmente al fuerte encarecimiento de los productos agropecuarios y pesqueros, afectado por las olas de calor y las lluvias intensas de este año.En noviembre, los precios de los bienes agrícolas y del pescado aumentaron más de un 5%. Aunque los vegetales han comenzado a abaratarse, algunos, como la espinaca y el cebollino, siguen registrando subidas de entre el 20% y el 30%. En el caso del pescado, se espera que los precios continúen elevados debido a la reducción de las capturas, asociada a temperaturas del mar inusualmente altas.Con el fin de contener la presión inflacionaria, el Gobierno liberará hasta enero reservas de productos básicos como la col y el rábano, además de aplicar descuentos al consumidor.No obstante, el banco central advierte de que la aparición de fenómenos meteorológicos extremos durante el invierno podría volver a presionar al alza los precios, al igual que la posible propagación de enfermedades ganaderas como la gripe aviar y la peste porcina africana.Otro factor de riesgo clave es el elevado tipo de cambio, con el won en la franja media-alta de los 1.400 por dólar, lo que encarece las importaciones de energía y materias primas. El Banco de Corea alerta de que, si el tipo de cambio won-dólar se mantiene en torno a los 1.470, la inflación podría superar la previsión del 2,1%.