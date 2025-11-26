El KOSPI recupera la barrera de los 4.000 puntos

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, culminó el miércoles 17 con un avance del 1,43% hasta situarse en los 4.056,41 puntos. Recuperó así buena parte de las pérdidas registradas el martes.La subida se produjo en un contexto de persistente cautela entre los inversores, marcada por las preocupaciones en torno a una posible burbuja en el sector de la inteligencia artificial y por la espera de nuevos datos macroeconómicos procedentes de Estados Unidos.Por el contrario, el índice tecnológico KOSDAQ terminó la jornada en terreno negativo, con un retroceso del 0,55%, hasta concluir en 911,07 puntos.En el mercado de divisas, el won surcoreano se debilitó frente al dólar estadounidense. El tipo de cambio, que durante la sesión llegó a superar el umbral de los 1.480 wones por dólar, finalizó en 1.479,8 wones a las 3:30 de la tarde, lo que supone un aumento de 2,8 wones respecto al cierre anterior.