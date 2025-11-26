Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Política

El Senado de EEUU aprueba una ley que limita la reducción de tropas en Corea

Write: 2025-12-18 08:01:02Update: 2025-12-18 08:43:55

El Senado de EEUU aprueba una ley que limita la reducción de tropas en Corea

Photo : YONHAP News

El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley anual de política de defensa que incluye una disposición destinada a limitar cualquier reducción unilateral del número de tropas estadounidenses estacionadas en Corea del Sur.

La Cámara Alta dio luz verde a la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el próximo ejercicio fiscal con 77 votos a favor y 20 en contra durante una sesión plenaria celebrada el miércoles 17, una semana después de que la Cámara de Representantes aprobara el texto.

La legislación entrará en vigor una vez sea firmada por el presidente de EEUU, Donald Trump.

El texto establece que los fondos autorizados no podrán utilizarse para reducir el contingente de tropas estadounidenses desplegadas en la península coreana por debajo del nivel actual, fijado en 28.500 efectivos. Asimismo, dispone que dichos fondos no podrán emplearse para completar la transferencia del control operativo en tiempo de guerra de Washington a Seúl de manera que se aparte de los acuerdos bilaterales vigentes.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >