El Senado de EEUU aprueba una ley que limita la reducción de tropas en Corea

Photo : YONHAP News

El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley anual de política de defensa que incluye una disposición destinada a limitar cualquier reducción unilateral del número de tropas estadounidenses estacionadas en Corea del Sur.La Cámara Alta dio luz verde a la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el próximo ejercicio fiscal con 77 votos a favor y 20 en contra durante una sesión plenaria celebrada el miércoles 17, una semana después de que la Cámara de Representantes aprobara el texto.La legislación entrará en vigor una vez sea firmada por el presidente de EEUU, Donald Trump.El texto establece que los fondos autorizados no podrán utilizarse para reducir el contingente de tropas estadounidenses desplegadas en la península coreana por debajo del nivel actual, fijado en 28.500 efectivos. Asimismo, dispone que dichos fondos no podrán emplearse para completar la transferencia del control operativo en tiempo de guerra de Washington a Seúl de manera que se aparte de los acuerdos bilaterales vigentes.