El jefe de Seguridad Nacional se reúne con el secretario de Energía de EEUU

Photo : YONHAP News

El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, Wi Sung Lac, se reunió el miércoles 17 (hora local) en Washington con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. Según fuentes locales, ambos trataron los asuntos recogidos en la ficha de datos conjunta que compila los acuerdos alcanzados en la última cumbre entre el presidente Lee Jae Myung y su homólogo estadounidense, Donald Trump.Dada la cartera que dirige Wright, se considera que la reunión abordó con especial detalle cuestiones relacionadas con el enriquecimiento de uranio por parte del sector privado surcoreano y el reprocesamiento del combustible nuclear gastado.A su llegada días atrás al Aeropuerto Internacional Washington-Dulles, Wi señaló que, en materia de uso y desarrollo de la energía nuclear, podría recurrirse a la Sección 91 de la Ley de Energía Atómica de EEUU. Dicha disposición permite establecer excepciones para la transferencia de materiales nucleares con fines militares, siempre que exista una autorización previa del mandatario estadounidense.En ese contexto, Wi mencionó el caso de Australia, que firmó con la Casa Blanca un acuerdo nuclear independiente al amparo de esta sección, lo que dejó entrever que Corea podría explorar una vía similar.