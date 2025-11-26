Seúl y Washington abordaron la energía nuclear antes de la reunión de Pax Silica

Photo : YONHAP News

Corea y Estados Unidos celebraron un diálogo bilateral independiente en el que se abordó la energía nuclear, entre otros asuntos, antes de la inauguración de la reunión sobre la Iniciativa Pax Silica, celebrada el viernes 12.Así lo indicó el subsecretario de Estado para Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de EEUU, Jacob Helberg, el miércoles 17 (hora local), al señalar que durante el encuentro se produjo un breve intercambio de opiniones sobre el aprovechamiento de la energía nuclear por parte del Gobierno surcoreano.No obstante, Helberg evitó ofrecer más detalles y subrayó que las conversaciones entre Seúl y Washington relacionadas con este ámbito se mantienen bajo estricta confidencialidad. Se limitó a señalar que la Casa Blanca se esfuerza por atender, en la medida de lo posible, la demanda energética de Corea del Sur, no solo en el ámbito nuclear, sino también a través de otras fuentes no nucleares, como el gas natural.