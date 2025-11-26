Exteriores subraya la cooperación con Noruega en la industria de defensa

Photo : YONHAP News

El ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, recibió el miércoles 17 en Seúl a su homólogo noruego, Espen Barth Eide.Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores tras la reunión, ambos responsables abordaron distintas medidas para reforzar la cooperación bilateral, con especial atención a la industria de defensa. En este contexto, destacaron el contrato firmado el pasado mes de septiembre para la exportación a Noruega de obuses autopropulsados K-9 de fabricación surcoreana.Asimismo, coincidieron en la necesidad de intensificar los intercambios en otros ámbitos estratégicos, como la construcción naval, los proyectos de desarrollo vinculados al Ártico y el sector marítimo-pesquero.Durante el encuentro, los ministros también intercambiaron puntos de vista sobre asuntos de carácter internacional, entre ellos la situación en la península de Corea, la guerra en Ucrania y la evolución del conflicto en Oriente Próximo.