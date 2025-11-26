El Gobierno obligará a las cafeterías a cobrar por los vasos desechables

Photo : YONHAP News

El Gobierno implantará una tarifa por el uso de vasos desechables en cafeterías y otros establecimientos que ofrezcan bebidas.El Ministerio de Clima, Energía y Medioambiente anunció el miércoles 17 que a partir de comienzos de 2026 pondrá en marcha un plan para reducir el uso de plásticos. La iniciativa obligará a los propietarios o administradores de estos negocios a aplicar un recargo por cada vaso de un solo uso que se entregue a los clientes, de forma independiente al precio de la bebida.Según explicó el ministerio, la tarifa se situará entre 100 y 200 wones, en función del coste original de producción del vaso, aunque serán los propios comerciantes quienes determinen el importe final dentro de ese margen.En lo relativo a las pajitas, el ministerio adelantó que se prohibirá su uso en establecimientos comerciales, tanto si son de plástico como de papel. No obstante, se contemplarán excepciones para aquellas personas para quienes resulten indispensables, como niños pequeños o personas de edad avanzada.