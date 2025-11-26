El Ministerio de Ciencia y TIC activa un equipo para abordar el caso Coupang

Photo : YONHAP News

El Gobierno ha activado un equipo interinstitucional para abordar la filtración masiva de datos detectada en los sistemas de Coupang, la mayor plataforma de comercio electrónico de Corea.El grupo, liderado por el Ministerio de Ciencia y TIC, está integrado por altos funcionarios con rango de director del propio ministerio y de otros organismos competentes, entre ellos la Comisión de Protección de la Información Personal, la Comisión de Servicios Financieros, la Comisión de Medios y Comunicaciones, el Servicio Nacional de Inteligencia y la Agencia Nacional de Policía.La primera reunión del equipo se celebrará durante la cuarta semana de diciembre y estará centrada en el intercambio de información sobre los avances alcanzados hasta el momento en las investigaciones del caso. Asimismo, se debatirán medidas destinadas a reforzar la protección de los usuarios de plataformas digitales y de sus datos personales, así como las posibles sanciones que podrían imponerse a Coupang.