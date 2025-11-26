Menú principal Ver contenido

Viernes despejado pero más templado

Write: 2025-12-18 12:52:45Update: 2025-12-18 13:48:17

Viernes despejado pero más templado

Photo : YONHAP News

El viernes 19 se prevé una jornada con intervalos nubosos y temperaturas más suaves de lo habitual para esta época del año. Las temperaturas mínimas se situarán entre -4ºC y 6ºC durante la mañana, mientras que las máximas oscilarán entre 5ºC y 16ºC por la tarde.

Asimismo, se esperan precipitaciones en las regiones del sureste del país, con acumulaciones estimadas de entre 5 y 10 milímetros.

La calidad del aire será de regular a buena, con niveles de esmog que se mantendrán entre normales y bajos.
