Viernes despejado pero más templado

Photo : YONHAP News

El viernes 19 se prevé una jornada con intervalos nubosos y temperaturas más suaves de lo habitual para esta época del año. Las temperaturas mínimas se situarán entre -4ºC y 6ºC durante la mañana, mientras que las máximas oscilarán entre 5ºC y 16ºC por la tarde.Asimismo, se esperan precipitaciones en las regiones del sureste del país, con acumulaciones estimadas de entre 5 y 10 milímetros.La calidad del aire será de regular a buena, con niveles de esmog que se mantendrán entre normales y bajos.