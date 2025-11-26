La Bolsa fija el 30 de diciembre como último día de negociación del año

Photo : YONHAP News

La Bolsa surcoreana informó el jueves 18 de que la última jornada de negociación del año será el 30 de diciembre. El día 31 ha sido declarado festivo bursátil, por lo que no habrá actividad en los mercados.La primera sesión de 2026 será el 2 de enero y el mercado de valores abrirá excepcionalmente a las 10:00 de la mañana, una hora más tarde de lo habitual. Por su parte, el mercado regular de derivados iniciará sus operaciones a las 9:45 de la mañana.La negociación nocturna de derivados se llevará a cabo el 30 de diciembre a partir de las 6:00 de la tarde. Asimismo, la bolsa de valores alternativa Nextrade (NXT) permanecerá cerrada el 31 de diciembre y reanudará sus operaciones el 2 de enero.