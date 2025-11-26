El Gobierno impulsa las startups de IA y de tecnologías disruptivas

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Pymes y Startups presentó el jueves 18 un plan integral para impulsar el sector de la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías disruptivas, con el objetivo de crear hasta 10.000 compañías especializadas en este ámbito durante los próximos cinco años. Según anunció, la iniciativa busca respaldar el crecimiento de al menos medio centenar de empresas unicornio y situar al país entre los principales mercados mundiales de capital riesgo, con un volumen anual superior a los 40 billones de wones.Para alcanzar estos objetivos, parte de las unidades de procesamiento gráfico (GPU) que el Gobierno asegurará en colaboración con la compañía estadounidense Nvidia se distribuirán entre pymes y startups centradas en proyectos de I+D y a la comercialización de sistemas innovadores de IA. El plan también contempla un cambio de enfoque en la política nacional aplicada a seis sectores considerados estratégicos: la IA, la bioindustria, los contenidos, la defensa, la energía y la manufactura de tecnología avanzada.Asimismo, el ministerio pondrá en marcha un programa de inversión que prevé destinar un total de 13,5 billones de wones hasta 2030 a startups con potencial para convertirse en empresas unicornio. Cada una podrá recibir hasta 100.000 millones de wones, con la posibilidad de acceder a financiación adicional si fuera necesario.Las autoridades subrayaron que el fomento de las startups resulta fundamental en la actual coyuntura para impulsar la innovación tecnológica, de la que depende en gran medida el futuro y la competitividad de la economía coreana.