Corea impulsa las primeras directrices internacionales para evaluar la drogodependencia

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos anunció el jueves 18 la elaboración de las primeras directrices internacionales del mundo para la evaluación de la drogodependencia, fruto de una investigación conjunta con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).El documento establece estándares científicos para la evaluación y clasificación de nuevas sustancias como estupefacientes, así como a su posterior gestión. Las directrices, publicadas de forma simultánea en coreano e inglés, han sido distribuidas en más de 90 países.El ministerio firmó en septiembre de 2023 un memorando de entendimiento con la UNODC para sentar las bases de una cooperación internacional en este ámbito. Desde entonces, y tomando como referencia las directrices nacionales ya existentes sobre evaluación de la drogodependencia, ha trabajado junto a la UNODC y al Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología (KIST) en el desarrollo de un marco de alcance global.Las nuevas directrices detallan los tipos de ensayos con animales y el equipamiento necesario para evaluar el potencial adictivo de las sustancias. Asimismo, incluyen los métodos de prueba, los procedimientos de análisis de resultados y las consideraciones técnicas que deben tenerse en cuenta durante el proceso de evaluación.