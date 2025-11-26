Menú principal Ver contenido

Política

Yoon comparece en el juicio contra los militares que apoyaron la fallida ley marcial

Write: 2025-12-18 13:44:13Update: 2025-12-18 14:05:15

El expresidente Yoon Suk Yeol compareció el jueves 18 por primera vez como testigo en una audiencia del juicio contra los militares acusados de respaldar la ley marcial que él mismo trató de imponer la noche del 3 de diciembre de 2024, a la que siguió una serie de medidas antidemocráticas. El proceso judicial se desarrolla en el Tribunal Militar del Distrito Central, en Seúl.

La comparecencia de Yoon estaba inicialmente prevista para el 25 de noviembre, pero fue aplazada después de que el exmandatario presentara un escrito en el que alegaba problemas de salud y la coincidencia con otros procedimientos judiciales abiertos en su contra para justificar su ausencia.

El Tribunal Militar, sin embargo, no aceptó la validez de dicha justificación y le impuso una multa de 5 millones de wones, además de mantener su citación en calidad de testigo.
