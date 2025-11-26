La ley para crear un juzgado especial sobre la ley marcial llegará al Parlamento el 23 de diciembre

Photo : KBS News

El gobernante Partido Democrático ha anunciado que presentará ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley para crear un juzgado especial encargado de investigar la fallida declaración de la ley marcial y el presunto intento de rebelión de diciembre de 2024. La iniciativa será debatida durante la próxima semana.La cúpula directiva de la formación adelantó el jueves 18 que el texto será llevado a la sesión plenaria del 23 de diciembre y defendió la necesidad de acelerar los trámites legislativos para poner en marcha el nuevo órgano judicial. Según argumentó, cuanto más se retrase el proceso, mayor será el riesgo de que los hechos se distorsionen y de que la verdad quede diluida.Por su parte, la principal fuerza de la oposición, Poder del Pueblo, mantiene su rechazo a la propuesta y sostiene que el proyecto de ley, tal y como ha sido redactado por el oficialismo, podría vulnerar la Constitución. En este sentido, advirtió de que, si el Partido Democrático insiste en elevar la iniciativa al Parlamento, recurrirá al filibusterismo como medida para bloquear su votación.