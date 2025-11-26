El Gobierno conmemora el primer aniversario del accidente aéreo de Muan

Photo : YONHAP News

El Gobierno celebrará diversos actos para conmemorar el primer aniversario del accidente aéreo de Jeju Air, ocurrido el 29 de diciembre en el aeropuerto de Muan, en colaboración con la asociación de familiares de las víctimas.El Ministerio de Tierras, Infraestructura y Transporte anunció el jueves 18 que se celebrará una ceremonia en el pabellón Bosingak, en el centro de Seúl, el próximo sábado 20 a las 2:00 de la tarde. Posteriormente, el 27 de diciembre, se organizará otro evento en la ciudad de Gwangju.Asimismo, entre el 22 y el 29 de diciembre se habilitará un altar digital en los aeropuertos de Gimpo e Incheon, así como en las estaciones ferroviarias de Seúl, Yongsan y Gwangju Songjeong, con el fin de que la ciudadanía pueda rendir homenaje a las víctimas.El acto oficial del primer aniversario se celebrará el 29 de diciembre en el aeropuerto de Muan, lugar del siniestro.Está prevista la asistencia de más de 1.200 personas, entre ellas representantes del Ejecutivo y de la Asamblea Nacional, familiares de las víctimas, personal que participó en las labores de emergencia tras el accidente y ciudadanos en general.El accidente se produjo cuando un avión de pasajeros aterrizaba en el aeropuerto de Muan el 29 de diciembre de 2024. En el siniestro fallecieron 179 personas y solo dos de las 181 que viajaban a bordo lograron sobrevivir.