El Poder Judicial creará un tribunal exclusivo para los casos graves de rebelión y traición

Photo : YONHAP News

El Tribunal Supremo decidió el jueves 18 la creación de un tribunal exclusivo para juzgar los "crímenes de especial gravedad que atentan contra el bienestar y la integridad de la nación". Esta definición engloba los delitos de rebelión y traición, tipificados tanto en el Código Penal ordinario como en el Código Penal Militar, y considerados de alto impacto político, económico y social.No obstante, fuentes del alto tribunal precisaron que no se establecerá un órgano judicial permanente para este tipo de causas. En su lugar, la sala de jueces a la que se asigne un proceso de esta naturaleza será designada de manera provisional como "tribunal exclusivo". Durante ese periodo, dicha corte se dedicará únicamente al caso de rebelión o traición en cuestión, mientras que el resto de los procedimientos serán redistribuidos entre otros órganos judiciales.Esta nueva disposición fue aprobada durante la reunión plenaria de magistrados del Tribunal Supremo y entrará en vigor diez días después de la correspondiente notificación administrativa.