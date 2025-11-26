Once ciudadanos participarán en las campanadas de Año Nuevo

Photo : YONHAP News

El Ayuntamiento de Seúl dio a conocer el jueves 18 la lista de los ciudadanos que participarán en las tradicionales campanadas de Año Nuevo en la pagoda de Bosingak, un acto que se celebra cada Nochevieja para despedir el año que termina y dar la bienvenida al que comienza.Bosingak es una pagoda que fue construida durante la dinastía Joseon y que alberga una gran campana, utilizada en el pasado para anunciar a la población los horarios de apertura y cierre de las puertas de la fortaleza que protegía la capital.En la lista figuran personas que han dejado una huella significativa en la sociedad coreana o que han sido noticia por sus acciones solidarias. Entre ellas se encuentran la cantante Yang Hee Eun, considerada una de las grandes referentes de la historia del pop y el folk en Corea, y el rapero Sean, actualmente más conocido por las campañas benéficas que impulsa.También han sido seleccionados ciudadanos anónimos como Kim Gwi Seon, recepcionista que trabaja en una línea de ayuda para la salud mental y la prevención del suicidio; Jeong Yeong Jun, conductor de autobús que salvó la vida de dos personas mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar; y Park Jong Chan, científico que participó en el exitoso lanzamiento del cohete espacial Nuri, entre otros.