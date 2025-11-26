El KOSPI cae por debajo de los 4.000 puntos arrastrado por el sector tecnológico

Photo : YONHAP News

La Bolsa cerró el jueves 18 por debajo del umbral de los 4.000 puntos, lastrada por el desplome de las acciones de la empresa estadounidense Oracle, que se trasladó al conjunto del sector tecnológico.El índice general, el KOSPI, retrocedió un 1,53% respecto al miércoles y terminó la jornada en 3.994,51 puntos.Por su parte, el índice tecnológico KOSDAQ cedió un 1,07% y finalizó la sesión en 901,33 puntos.En el mercado de divisas, el won surcoreano se apreció frente al dólar estadounidense, que perdió 1,5 unidades y se cotizó a 1.478,3 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.