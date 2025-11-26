Los precios al productor encadenan su tercer mes al alza en noviembre

Photo : YONHAP News

Los precios al productor subieron por tercer mes consecutivo en noviembre, impulsados por la debilidad del won surcoreano y la fuerte demanda de semiconductores.El Banco de Corea anunció el viernes 19 que el índice de precios al productor, indicador clave de la inflación futura, se situó en 121,31 puntos en noviembre, lo que supone un aumento del 0,3% respecto al mes anterior.Este resultado confirma el tercer mes consecutivo de incrementos, tras las subidas del 0,4% registradas en septiembre y del 0,3% en octubre.En contraste, los precios de los productos agrícolas, forestales y pesqueros descendieron un 2,1% en noviembre en comparación con el mes anterior, al igual que los del gas, el agua y la electricidad.Por el contrario, los precios de los productos manufacturados aumentaron un 0,8%, impulsados principalmente por el encarecimiento del 5% en los productos de carbón y petróleo y del 2% en los ordenadores, dispositivos electrónicos y ópticos.El incremento del 5% en los precios del carbón y los productos derivados del petróleo constituye el mayor aumento desde septiembre de 2023, cuando estos precios se elevaron un 6,9%.