Wi Sung Lac informa de avances en el diálogo con EEUU para aplicar el documento de la cumbre

Photo : YONHAP News

El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, Wi Sung Lac, afirmó el jueves 19 que Corea y Estados Unidos han acordado avanzar con rapidez en las medidas de seguimiento de los compromisos alcanzados en su última cumbre bilateral.En una entrevista telefónica concedida a la agencia Yonhap tras una visita de dos días a Washington, Wi calificó de positivas las consultas mantenidas con altos responsables estadounidenses y señaló que se han producido avances, aunque reconoció que todavía resulta difícil concretar logros específicos.En este contexto, explicó que ambas partes se comprometieron a aplicar sin demora los puntos recogidos en el documento informativo conjunto difundido al término de la cumbre.Dicho documento detalla, entre otros aspectos, el apoyo de EEUU al enriquecimiento civil de uranio y al reprocesamiento de combustible nuclear gastado por parte de Corea del Sur, así como la aprobación por la Casa Blanca del plan surcoreano para construir submarinos de propulsión nuclear.