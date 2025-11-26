Takaichi destaca la importancia de la cooperación entre Corea y Japón tras 60 años de relaciones

Photo : YONHAP News

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, destacó la relevancia del intercambio y la cooperación entre Corea del Sur y Japón con motivo del 60º aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Relaciones Básicas de 1965, que sentó las bases de los lazos diplomáticos bilaterales.En un mensaje publicado el jueves 18 en la red social X, Takaichi señaló que a lo largo de las últimas seis décadas se han acumulado numerosos intercambios y proyectos de colaboración entre Seúl y Tokio, y subrayó que el contacto entre los pueblos de ambos países sustenta la actual relación, que calificó de positiva.Asimismo, afirmó que en el actual y complejo entorno estratégico resulta fundamental que trabajen de forma conjunta para hacer frente a los diversos desafíos regionales e internacionales. En este contexto, expresó su deseo de profundizar aún más los vínculos bilaterales mediante la denominada diplomacia itinerante entre los líderes de las dos naciones.La primera ministra recordó también que se reunió con el presidente Lee Jae Myung durante la última cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en octubre en la ciudad surcoreana de Gyeongju, así como en la del G20, que tuvo lugar en noviembre en Sudáfrica. Según indicó, ambos dirigentes coincidieron entonces en la necesidad de avanzar hacia el desarrollo de unas relaciones orientadas al futuro.En la actualidad, Corea y Japón están coordinando la celebración de una cumbre bilateral los próximos 13 y 14 de enero en la prefectura japonesa de Nara, lugar de origen de Takaichi.