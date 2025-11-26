Exteriores defiende los submarinos nucleares ante los retos geopolíticos

El ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, defendió la decisión del Gobierno de introducir submarinos de propulsión nuclear como una respuesta necesaria para afrontar de forma activa los crecientes desafíos geopolíticos a los que se enfrenta el país.
Durante su discurso inaugural en el 24º Diálogo Corea-India, celebrado el jueves 18 en el Hotel Lotte de Seúl, Cho afirmó que India está consolidándose como un actor de alcance global y subrayó que Corea del Sur no puede permitirse mantener una actitud pasiva en su entorno estratégico. En este contexto, señaló que, pese a convivir con grandes potencias regionales y con su "hermano del Norte", el Ejecutivo ha optado por adoptar una postura más proactiva frente a los retos geopolíticos.
El jefe de la diplomacia surcoreana explicó que la introducción de submarinos de propulsión nuclear debe interpretarse precisamente dentro de ese marco estratégico, orientado a reforzar la capacidad de respuesta y disuasión.
Asimismo, destacó que, en este escenario, la colaboración entre Seúl y Nueva Delhi no solo resulta deseable, sino también indispensable. En este sentido, anunció que el presidente Lee Jae Myung tiene previsto realizar una visita oficial a India el próximo año, con el objetivo de profundizar y reforzar la cooperación bilateral.