Defensa se fija dos años para negociar con EEUU el combustible de submarinos nucleares

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Defensa anunció el jueves 18, durante la presentación de su informe de labores al presidente Lee Jae Myung, que se ha marcado como objetivo cerrar en un plazo de dos años las negociaciones con Estados Unidos para asegurar el combustible necesario para el funcionamiento de los reactores de los futuros submarinos de propulsión nuclear.Para garantizar el suministro de uranio enriquecido, un componente esencial para este tipo de plataformas navales, será necesario suscribir un acuerdo adicional con Washington, ya que el actual Acuerdo de Cooperación Nuclear bilateral se limita exclusivamente a usos pacíficos.El ministerio explicó que la última cumbre entre Lee y su homólogo estadounidense, Donald Trump, supuso un punto de inflexión para el proyecto. En este contexto, adelantó que el próximo año presentará un plan básico nacional sobre submarinos de propulsión nuclear, que incluirá los principios estratégicos del país, el calendario de construcción y la postura de Seúl en materia de no proliferación.Asimismo, el organismo informó de que se prevé la creación de un grupo de trabajo interministerial permanente con el fin de impulsar la iniciativa como un proyecto estratégico nacional mediante la coordinación de las capacidades de todo el Gobierno.