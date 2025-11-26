El comercio entre Corea del Norte y China alcanza su nivel más alto en seis años

Photo : YONHAP News

El comercio entre Corea del Norte y China repuntó en noviembre hasta situarse en su nivel más alto de los últimos seis años, según datos de la Administración General de Aduanas de China citados por el medio estadounidense NK News, especializado en asuntos norcoreanos.De acuerdo con las estadísticas, el volumen total del intercambio bilateral alcanzó el mes pasado los 281 millones de dólares. Del total registrado, las exportaciones norcoreanas ascendieron a 37,1 millones de dólares, mientras que las importaciones procedentes del país vecino se situaron en 244 millones de dólares.Según las autoridades aduaneras, en los últimos meses Beijing ha exportado a Pyongyang distintos tipos de maquinaria, incluidos equipos médicos y maquinaria agrícola. No obstante, también se han detectado envíos de vehículos, cuya comercialización está prohibida en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.Además, NK News señaló que automóviles de segunda mano de origen chino, embargados por impagos de préstamos, podrían estar siendo exportados a Corea del Norte. Asimismo, el medio informó de que algunas empresas en China han intentado recientemente vender al régimen productos vinculados a la fabricación de drones.