El Aeropuerto de Gimhae supera por primera vez los 10 millones de pasajeros internacionales

Photo : YONHAP News

La ciudad de Busan anunció que, el 19 de diciembre de 2025, el número de pasajeros internacionales del Aeropuerto Internacional de Gimhae ha superado por primera vez los 10 millones.Desde su apertura en 1976, se trata del mayor registro histórico del aeropuerto y de un nuevo hito para una infraestructura aérea regional. La cifra rebasa el anterior récord de 9,87 millones de pasajeros alcanzado en 2018 y convierte a Gimhae en el primer aeropuerto local de Corea en superar la barrera de los 10 millones de viajeros internacionales.En la actualidad, el aeropuerto opera 1.546 vuelos semanales con destino a 42 ciudades, lo que supone un incremento aproximado del 18% respecto a finales de 2018, cuando se contabilizaban 1.306 vuelos semanales hacia 41 destinos.Según las autoridades, estos datos indican que tanto la demanda de pasajeros internacionales como la frecuencia de vuelos han recuperado plenamente los niveles previos a la pandemia de COVID-19.El Gobierno municipal de Busan subrayó que este logro pone de relieve el atractivo internacional de la ciudad y confirma la existencia de una demanda suficiente para respaldar la construcción y futura explotación del Aeropuerto Internacional de Gadeokdo.