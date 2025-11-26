El Gobierno considera abril un momento clave para reactivar el diálogo intercoreano

Photo : YONHAP News

El ministro de Reunificación, Chung Dong Young, afirmó que abril de 2026, coincidiendo con la visita prevista del presidente estadounidense, Donald Trump, a China, podría convertirse en un "momento clave" para impulsar una cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte y abrir nuevas oportunidades para el diálogo y los intercambios intercoreanos.Durante una reunión conjunta del comité directivo y del comité permanente del Consejo Nacional de la Unificación, Chung advirtió de que dejar pasar el mes de abril dificultaría la creación de un nuevo punto de inflexión en el actual contexto regional. En este sentido, subrayó la necesidad de contar con un mediador o facilitador que permita avanzar en el proceso, un papel que, a su juicio, deberían desempeñar Seúl y Beijing.El ministro también se refirió al complejo turístico costero de Wonsan-Kalma, inaugurado por Corea del Norte en verano pasado. A este respecto, planteó la posibilidad de que, con la aprobación de Pyongyang, viajeros chinos que visiten Corea del Sur puedan desplazarse a la ciudad surcoreana de Sokcho y continuar posteriormente hasta el municipio norcoreano de Wonsan. Añadió que el régimen pretende atraer a gran escala visitantes procedentes de China, una estrategia que podría suponer un impulso significativo para la actividad turística en la región.