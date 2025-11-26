Lee llama a reconstruir la confianza intercoreana pese al deterioro de las relaciones

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung afirmó que su Gobierno actuará con paciencia para reconstruir la confianza con Corea del Norte pese a la postura hostil del régimen norcoreano, que ha bloqueado por completo los canales de comunicación bilaterales.Durante la presentación de los informes de trabajo de los ministerios de Reunificación y de Relaciones Exteriores, celebrada el viernes 19, Lee señaló que en el pasado daba la impresión de que las dos Coreas solo "simulaban ser enemigas", mientras que ahora la confrontación parece haberse vuelto real.El mandatario lamentó que, movidas por ambiciones políticas, se hayan adoptado de forma innecesaria políticas de confrontación directa, lo que ha contribuido a agravar la hostilidad mutua. En este sentido, subrayó la necesidad de reencauzar la situación y devolver las relaciones intercoreanas a un marco más estable.Asimismo, destacó el papel central de la diplomacia y afirmó que la verdadera seguridad no se basa en la confrontación, sino en la construcción de un entorno en el que no sea necesario recurrir al conflicto. En ese contexto, sostuvo que la paz es la garantía más sólida de la seguridad y que, en última instancia, la diplomacia debe desempeñar un papel decisivo para alcanzarla.