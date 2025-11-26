EEUU blinda el nivel de tropas en Corea con la nueva Ley de Autorización de Defensa Nacional

Photo : KBS News

La Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA) de Estados Unidos para el próximo ejercicio fiscal entró oficialmente en vigor el jueves 18 (hora local). La norma impide, entre otras cuestiones, una reducción unilateral del número de tropas estadounidenses estacionadas en Corea del Sur.El presidente de EEUU, Donald Trump, firmó la NDAA correspondiente al año fiscal 2026, que abarca el periodo comprendido entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, tras su aprobación por el Congreso, según informó la Casa Blanca.La normativa establece de forma explícita que los fondos autorizados no podrán utilizarse para reducir el contingente de las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur por debajo de su nivel actual, fijado en 28.500 efectivos. Esta cláusula, que había desaparecido durante la Administración del expresidente Joe Biden, ha sido reincorporada por primera vez en cinco años con el inicio del segundo mandato de Trump.La NDAA incluye también una disposición que prohíbe el uso del presupuesto para completar la transferencia del control operativo en tiempos de guerra del Comando de Fuerzas Combinadas de una manera que se aparte del plan previamente acordado entre Seúl y Washington.No obstante, la ley contempla una excepción: la prohibición podrá levantarse una vez transcurridos 60 días desde la presentación, por parte del Gobierno estadounidense, de un informe ante los comités competentes del Congreso. Dicho documento deberá certificar que la medida responde a los intereses de seguridad nacional de EEUU o que ha sido debidamente consultada con Corea del Sur, Japón y los países miembros del Comando de las Naciones Unidas.