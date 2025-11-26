Aumentan las incursiones norcoreanas al sur de la Línea de Demarcación Militar

Photo : YONHAP News

Las fuerzas norcoreanas cruzaron en diez ocasiones la Línea de Demarcación Militar (MDL) hacia el sur únicamente durante el mes de noviembre, según datos difundidos por el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur.De acuerdo con la información facilitada el viernes 19 a un diputado de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, el Ejército de Corea del Norte ha realizado un total de 16 incursiones al sur de la MDL desde marzo de este año. La mayoría de estos incidentes se concentraron en noviembre, cuando se registraron cruces casi cada dos días, entre el 4 y el 23 del mes.El Estado Mayor Conjunto explicó que las Fuerzas Armadas surcoreanas respondieron a cada incursión mediante advertencias por altavoz y disparos disuasorios, tras lo cual las tropas norcoreanas se retiraron en todos los casos.Las autoridades militares añadieron que este tipo de incidentes ha aumentado desde comienzos de 2024, en paralelo a la intensificación por parte de Corea del Norte de la instalación de vallas y la colocación de minas dentro de la Zona Desmilitarizada (DMZ).