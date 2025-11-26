Corea pide a México que minimice el impacto del alza arancelaria sobre empresas coreanas

Photo : YONHAP News

El Gobierno solicitó a México la adopción de medidas para reducir al mínimo el impacto que el aumento de aranceles a las importaciones, previsto para enero de 2026, podría tener sobre las compañías coreanas.El Ministerio de Industria, Comercio y Energía informó de que el viceministro adjunto de Comercio, Park Jung Sung, se reunió el viernes 19 con el embajador de México en Corea del Sur, Carlos Peñafiel Soto, para analizar la subida arancelaria y otros asuntos relacionados con las relaciones comerciales bilaterales.Durante el encuentro, Park señaló que la enmienda aprobada recientemente por el Congreso mexicano solo refleja de manera parcial las preocupaciones planteadas por Seúl y pidió que se introduzcan ajustes adicionales en su aplicación.El viceministro también subrayó la contribución de las empresas coreanas a la economía mexicana a través de inversiones locales y solicitó que la medida no perjudique ni a futuras inversiones ni al comercio bilateral. Además, propuso reactivar lo antes posible las negociaciones para un acuerdo de libre comercio, actualmente estancadas.