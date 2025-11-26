Seúl y Washington pactan una excepción legal para avanzar en los submarinos nucleares

Photo : YONHAP News

El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, Wi Sung Lac, anunció que Corea y Estados Unidos han alcanzado un consenso para negociar un pacto independiente que contemple una excepción al artículo 91 de la Ley de Energía Atómica estadounidense, con el objetivo de impulsar el proyecto surcoreano de submarinos de propulsión nuclear.Wi realizó estas declaraciones a los medios de comunicación el jueves 18 (hora local), poco antes de regresar a Seúl tras concluir su visita oficial a Washington. Según explicó, se han logrado avances sustanciales en la aplicación de los acuerdos alcanzados durante la reciente cumbre bilateral, y destacó la firme voluntad de la Casa Blanca de llevar adelante las medidas de seguimiento pactadas.Asimismo, señaló que ambas partes mantuvieron consultas constructivas sobre los procedimientos posteriores derivados de los acuerdos relacionados con el enriquecimiento de uranio para uso civil y el reprocesamiento del combustible nuclear usado, así como sobre posibles ajustes en el marco normativo vigente. En este sentido, añadió que se esperan nuevos progresos a través de consultas a nivel técnico.El artículo 91 de la Ley de Energía Atómica prohíbe, en principio, la transferencia a terceros países de tecnología y materiales relacionados con la energía y la propulsión nuclear. Australia, que cuenta con el respaldo de EEUU y Reino Unido para la construcción de submarinos de propulsión nuclear en el marco del acuerdo AUKUS, recurrió igualmente a un pacto específico para sortear estas restricciones legales.