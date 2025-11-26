Photo : YONHAP News

El primer presidente de la Comisión de Radiodifusión, Medios y Comunicaciones (KMCC), Kim Jong Cheol, afirmó el viernes 19, durante su discurso de toma de posesión, que la hoja de ruta del organismo debe centrarse en la "recuperación del espíritu constitucional".En el acto de investidura, Kim subrayó que solo a través del restablecimiento de los valores constitucionales será posible conciliar la libertad de expresión con el interés público, así como proteger los derechos de la ciudadanía y la soberanía mediática dentro de un orden comunicativo justo. Destacó, además, que la radiodifusión constituye un ámbito fundamental para la formación democrática de la opinión pública.En este contexto, aseguró que garantizará la independencia de los medios, al tiempo que promoverá un equilibrio entre autonomía y responsabilidad para evitar que el ejercicio de la libertad derive en abusos.Asimismo, anunció su intención de llevar a cabo una reforma decidida de los marcos regulatorios obsoletos que ya no se ajustan a la realidad actual, con el objetivo de impulsar la industria y contribuir, mediante un equilibrio entre regulación y fomento, al posicionamiento de Corea como una potencia global en el ámbito de los medios de comunicación.Por último, Kim advirtió de que responderá con firmeza a los efectos negativos del entorno digital, como la desinformación, los comentarios maliciosos y los contenidos vinculados a delitos sexuales, así como a aquellas prácticas que limitan la libertad de elección de los usuarios.