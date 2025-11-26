La Bolsa surcoreana cierra la semana al alza

Photo : Getty Images Bank

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró el viernes 19 en 4.020,55 puntos, lo que supone un avance del 0,65% respecto a la sesión anterior. La subida estuvo respaldada por las compras netas de los inversores institucionales y por una moderación del escepticismo en torno al sector de la inteligencia artificial (IA).Por su parte, el índice tecnológico KOSDAQ también concluyó la jornada en terreno positivo, con un repunte del 1,55%, hasta situarse en 915,27 puntos.En el mercado de divisas, el won surcoreano se apreció frente al dólar estadounidense, que retrocedió 2,0 wones y se cotizó a 1.476,3 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.