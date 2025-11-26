Gobierno y partido oficialista afinan medidas sobre suministro de viviendas

Photo : YONHAP News

El Gobierno y el oficialista Partido Democrático se encuentran en la fase final de las negociaciones para definir las medidas relacionadas con el suministro de viviendas.El portavoz del partido gobernante, Park Soo-hyun, declaró a la prensa este domingo 21, en la Asamblea Nacional, que el anuncio gubernamental sobre el plan de viviendas podría posponerse hasta enero. Explicó que el ministro de Tierras ya había mencionado esa posibilidad durante una sesión de una comisión parlamentaria.Tras una reunión de consulta política de alto nivel entre el Gobierno y el partido oficialista, Park señaló que las conversaciones con los jefes de los gobiernos locales continúan en marcha. Añadió que, aunque se han logrado avances significativos, aún quedan algunos asuntos pendientes por resolver.Asimismo, indicó que la fecha definitiva del anuncio se determinará tras evaluar diversos factores.