An Se Young logra el mayor número de victorias en una sola temporada de bádminton

Photo : YONHAP News

An Se Young, actual número uno del ranking mundial de bádminton femenino, estableció un nuevo récord de victorias al ganar el último torneo de la presente temporada: la Final del Circuito Mundial de la Federación Mundial de Bádminton (BWF), celebrada en la ciudad china de Hangzhou. Con este triunfo, acumuló el mayor número de títulos conquistados en una sola temporada.En el partido decisivo, la surcoreana se impuso por dos sets a uno a la china Wang Zhiyi, una de sus principales rivales. De este modo, An Se Young se adjudicó su undécimo trofeo de la temporada 2025, estableciendo un nuevo récord en la categoría femenina e igualando la marca masculina fijada en 2019 por el japonés Kento Momota.Entre las victorias más destacadas de An Se Young esta temporada figuran, además de la lograda en la Final del Circuito Mundial de la BWF, las obtenidas en el Orléans Masters y en seis torneos de la categoría Super 750, considerados eventos de élite dentro de la federación: los Abiertos de India, Japón, China, Dinamarca, Francia y Australia.