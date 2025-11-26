Los accionistas de Coupang presentan una demanda colectiva por la filtración de datos

Photo : YONHAP News

Los accionistas de Coupang Inc., la empresa matriz con sede en Estados Unidos de la mayor plataforma de comercio electrónico de Corea del Sur, Coupang, interpusieron una demanda colectiva contra la compañía por una filtración masiva de datos personales que afectó a más de 30 millones de cuentas de usuarios.La demanda va dirigida específicamente contra la empresa, su presidente, Kim Beom Seok, y el director financiero (CFO), Gaurav Anand. Fue presentada el sábado 20 (hora local) ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de California por Joseph Berry, quien afirmó actuar en representación del resto de los accionistas afectados por lo ocurrido.El abogado Lawrence Rosen, a cargo de la demanda colectiva, señaló que se trata de la mayor filtración de datos personales en la historia de Corea del Sur. Asimismo, sostuvo que Coupang causó graves pérdidas a los inversores al ocultar información o emitir avisos incompletos o engañosos. Detalló que, debido a una gestión inadecuada de la ciberseguridad, un exempleado pudo acceder a información sensible durante seis meses sin ser detectado y que, incluso después de descubrir la brecha, la empresa omitió notificar el incidente a la Comisión de Bolsa y Valores dentro del plazo establecido, incumpliendo así la normativa vigente.La demanda colectiva fue presentada por los accionistas de Coupang Inc. en virtud de la Ley del Mercado de Valores de Estados Unidos, y no se descarta que el grupo de demandantes aumente, ya que varios bufetes de abogados han iniciado acciones para reunir a inversores afectados por el caso.