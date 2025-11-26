Seúl y Moscú celebran una reunión extraoficial pero Rusia niega que abordaran Corea del Norte

Photo : TASS / Yonhap

Se ha dado a conocer que una autoridad diplomática de Corea del Sur viajó recientemente a Moscú, donde mantuvo una reunión extraoficial con funcionarios rusos encargados de asuntos relacionados con Pyongyang, entre ellos el embajador especial para el tema nuclear norcoreano del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Oleg Burmistrov. El encuentro fue el primero entre Seúl y Moscú desde que los ministros de Exteriores de ambos países sostuvieron conversaciones en septiembre, al coincidir en Nueva York por la Asamblea General de Naciones Unidas.La celebración de la reunión, aunque extraoficial, reflejó la disposición del Gobierno de Corea del Sur a prepararse para los cambios que podrían surgir en el panorama geopolítico internacional, sobre todo alrededor de la península coreana, una vez concluya la guerra ruso-ucraniana. A raíz de este conflicto bélico los lazos entre Moscú y Pyongyang se han fortalecido, en particular tras el envío de tropas norcoreanas, mientras las relaciones entre Corea del Sur y Rusia se han enfriado.El objetivo de Seúl sería ahora, mejorar las relaciones con Moscú, por lo que se especula que el envío del diplomático busca reactivar el diálogo bilateral, empezando por un tema de interés común: Corea del Norte. Sin embargo, en una declaración emitida el domingo 21 (hora local), el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso afirmó que no hay ningún tipo de conversación en curso con Corea del Sur, además de alegar que hay quienes se oponen a la cooperación ruso-norcoreana y pretenden sembrar desconfianza entre ambas naciones.