Operación policial conjunta rescata a una persona de un complejo de estafas de Camboya

Photo : YONHAP News

El equipo de investigación de la Agencia Nacional de Policía de Corea del Sur en Camboya logró rescatar a un ciudadano surcoreano en una operación conjunta realizada con la policía local.La redada se llevó a cabo en un complejo de estafas ubicado cerca de la frontera entre Camboya y Vietnam. En la operación no solo se rescató a una persona de nacionalidad surcoreana que se encontraba retenida en el lugar, sino que también fueron arrestados otros 26 surcoreanos, sospechosos de orquestar estafas o de someter a los trabajadores a encierros e incluso torturas. Por el momento, la Policía surcoreana está tramitando su extradición, mientras continúan las investigaciones para determinar cómo estas personas llegaron al complejo y hasta qué punto estuvieron involucradas en estafas u otros actos delictivos.Se trata de la tercera operación conjunta llevada a cabo por las fuerzas policiales de Corea del Sur y Camboya. Hasta la fecha, esta cooperación ha permitido el rescate de dos ciudadanos surcoreanos y la detención de 92 personas por su implicación en organizaciones dedicadas a estafas.