Prevén un nuevo récord anual de exportaciones de automóviles

Las exportaciones de automóviles acumularon hasta noviembre un total anual superior a los 66.000 millones de dólares.Solo en el mes pasado alcanzaron los 6.411 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 13,7 % y un nuevo récord para un mes de noviembre. De mantenerse este ritmo, se prevé que Corea del Sur registre este año el mayor volumen de exportaciones de vehículos de su historia, superando los 70.900 millones de dólares alcanzados en 2023.Por destinos, los envíos de automóviles a la eurozona crecieron un 19,7 % interanual entre enero y noviembre, mientras que los destinados a países asiáticos aumentaron un 38,3 %. En contraste, las exportaciones al mercado estadounidense cayeron un 14,2 %, debido a los aranceles impuestos por la Casa Blanca.En cuanto a la producción, la industria automotriz del país registró en noviembre un aumento del 2,9 % interanual, hasta las 354.243 unidades. No obstante, la producción acumulada hasta ese mes mostró un descenso del 0,4 %.