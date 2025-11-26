El jefe de Seguridad Nacional llega a Japón tras visitar EEUU y Canadá

Photo : YONHAP News

El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de la Presidencia surcoreana, Wi Sung Lac, se reunirá este lunes 22 con el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, para abordar la cooperación bilateral y trilateral con Estados Unidos.El encuentro tendrá lugar en Tokio, ciudad que el alto funcionario de Seúl visita antes de regresar al país. Previamente, Wi viajó a Estados Unidos, donde sostuvo reuniones con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Energía, Chris Wright. Posteriormente, se desplazó a Canadá, en el marco del interés de un consorcio surcoreano por participar en el proyecto canadiense para la adquisición de doce submarinos diésel.Durante su estancia en Japón, el jefe de Seguridad Nacional también ajustará los detalles para la posible celebración de una cumbre entre el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, prevista para mediados de enero.