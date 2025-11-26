Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Política

El jefe de Seguridad Nacional llega a Japón tras visitar EEUU y Canadá

Write: 2025-12-22 11:55:13Update: 2025-12-22 13:27:16

El jefe de Seguridad Nacional llega a Japón tras visitar EEUU y Canadá

Photo : YONHAP News

El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de la Presidencia surcoreana, Wi Sung Lac, se reunirá este lunes 22 con el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, para abordar la cooperación bilateral y trilateral con Estados Unidos.

El encuentro tendrá lugar en Tokio, ciudad que el alto funcionario de Seúl visita antes de regresar al país. Previamente, Wi viajó a Estados Unidos, donde sostuvo reuniones con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Energía, Chris Wright. Posteriormente, se desplazó a Canadá, en el marco del interés de un consorcio surcoreano por participar en el proyecto canadiense para la adquisición de doce submarinos diésel.

Durante su estancia en Japón, el jefe de Seguridad Nacional también ajustará los detalles para la posible celebración de una cumbre entre el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, prevista para mediados de enero.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >