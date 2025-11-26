Menú principal Ver contenido

Política

La Oficina Presidencial regresa a Cheongwadae

Write: 2025-12-22 13:27:09Update: 2025-12-22 13:42:38

La Oficina Presidencial regresa a Cheongwadae

Photo : KBS News

La mudanza de la Presidencia de la República de Corea de vuelta a Cheongwadae, conocida como la Casa Azul por el color de su tejado, ha entrado en su fase final. En este contexto, las sesiones informativas regulares comenzaron a celebrarse nuevamente este lunes 22 en la sala de prensa del complejo presidencial.

Está previsto que la reinstalación de la Oficina Presidencial en Cheongwadae se complete a finales de diciembre. A partir de entonces, el jefe de Estado, Lee Jae Myung, desarrollará allí sus funciones oficiales.

No obstante, las dependencias correspondientes a la residencia presidencial y de su familia no estarán listas hasta comienzos de 2026. Hasta que concluyan las obras de reparación y remodelación, el mandatario realizará traslados diarios entre la residencia que ocupa actualmente en Yongsan y las oficinas de la Casa Azul.
