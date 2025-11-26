Subida récord de los alquileres en Seúl en 2025

Photo : YONHAP News

Los alquileres en Seúl registraron en 2025 una subida récord, según los valores catastrales de las viviendas.La Junta Coreana de Bienes Inmuebles informó este domingo 21 que el precio de los alquileres en la capital aumentó un 3,29 % entre enero y noviembre. Se trata del primer incremento anual que supera el 3 % desde 2015, cuando comenzaron los análisis sobre los contratos regulados de arrendamiento, y rebasa el récord previo del 2,86 % registrado en 2024.En noviembre, el alquiler promedio de los apartamentos en Seúl alcanzó los 1.476.000 wones mensuales. Esta cifra equivale a cerca del 20 % del ingreso mensual promedio de los hogares de cuatro miembros.Por distritos, Songpa encabezó las subidas, con un incremento del 7,54 %, seguido de Yongsan, Gangdong y Yeongdeungpo.