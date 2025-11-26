SK Telecom deberá pagar 100.000 wones de indemnización a cada víctima del hackeo

Photo : YONHAP News

El Comité Arbitral de Consumo emitió una resolución sobre el caso de ciberataque y filtración de datos personales detectado el pasado mes de abril en uno de los servidores de la operadora de telefonía móvil e internet SK Telecom.Según el anuncio realizado este domingo 21, los comisionados consideraron válidas las reclamaciones presentadas por 58 de los cerca de 23 millones de afectados en la demanda colectiva interpuesta en mayo, y determinaron que SK Telecom deberá abonar a cada uno de ellos una indemnización de 100.000 wones. La compensación se dividirá en dos partes: la mitad se aplicará en forma de descuentos en las tarifas y la otra mitad en puntos canjeables por beneficios adicionales, como recargas, rebajas u ofertas para la compra de accesorios a través de la aplicación de la compañía.En caso de que la empresa de telecomunicaciones acepte la resolución del comité, el costo total de las indemnizaciones podría ascender a aproximadamente 2,3 billones de wones.