Martes con lluvias en la mayor parte del país

Photo : YONHAP News

Este martes 23 se registrarán lluvias en gran parte del país, mientras que en varias localidades de la provincia de Gangwon, en el extremo noreste del territorio nacional, se esperan nevadas leves, con acumulaciones cercanas a un centímetro.Las temperaturas oscilarán entre los –5 °C y los 8 °C durante la mañana, y entre los 4 °C y los 15 °C por la tarde, valores ligeramente superiores a los habituales para esta época del año.Asimismo, se pronostica un tiempo muy seco en la costa este, por lo que se recomienda a la población de esas zonas extremar las precauciones ante el riesgo de incendios.