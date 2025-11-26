KEPCO congela las tarifas eléctricas para el primer trimestre de 2026

Photo : YONHAP News

Las tarifas de electricidad se mantendrán entre enero y marzo de 2026 en el nivel actual.La Corporación Coreana de Energía Eléctrica (KEPCO) detalló al respecto el lunes 22, que no variará el cargo por ajuste de combustible y lo dejará en cinco wones por kilovatio-hora para el primer trimestre del próximo año. Este es un cargo variable que la compañía agrega a la tarifa eléctrica básica para cubrir las fluctuaciones en los precios de gas, carbón u otros combustibles usados en la generación, un componente clave en la factura final de energía.KEPCO explicó que decidió congelar las tarifas respetando las indicaciones del Gobierno, que le instó a no subirlas para no desentonar, por ahora, con la política de restricción de precios que ha venido aplicando pese al encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales y su creciente deuda, que en el tercer trimestre de 2025 llegó a 205 billones de wones. Respecto a esto último, el Gobierno pidió a KEPCO hacer un mayor esfuerzo por mejorar su salud financiera, mientras que el Ministerio de Clima, Energía y Medioambiente anticipó la posibilidad de una reforma del sistema de fijación de tarifas, incluida la implementación de precios diferenciados por estación o por horario para usos de electricidad industrial.