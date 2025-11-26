Parlamento aprueba plan para investigar el accidente de avión del aeropuerto de Muan

Photo : YONHAP News

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el lunes 22 el plan de investigación parlamentaria sobre el accidente aéreo ocurrido el 29 de diciembre de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Muan, pocas horas después de que fuera avalado en una primera instancia por el comité especial correspondiente, creado por la cámara legislativa para esclarecer las causas del siniestro y brindar un apoyo más efectivo a las víctimas y sus familiares.Según el plan, las indagaciones se llevarán a cabo durante un período de cuarenta días, hasta el 30 de enero, con interrogatorios no solo a la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos y Ferroviarios y al Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte, sino también a otras entidades relacionadas, como el Ministerio del Interior, la Oficina del Primer Ministro, la Agencia Nacional de Policía y la Corporación de Aeropuertos de Corea.El diputado Lee Yang Soo, del opositor Partido del Poder del Pueblo y presidente del comité especial, declaró que el objetivo principal de la investigación es despejar con total transparencia cualquier duda relacionada con el accidente y reforzar las garantías de seguridad para la ciudadanía.