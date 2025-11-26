El presidente destaca el sacrificio y esfuerzo de las generaciones mayores

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung invitó el lunes 22 a Cheongwadae a unos 190 miembros de la Asociación de Ciudadanos Mayores a una reunión de almuerzo, como una actividad social de fin de año.Durante la comida, el mandatario enfatizó que la vida de las generaciones mayores sintetiza la historia de las últimas décadas, ya que fueron ellos los protagonistas de los procesos de industrialización y democratización que convirtieron Corea del Sur en el país que es hoy. Afirmó que 2025 ha sido un año decisivo en la sociedad surcoreana del siglo XXI, en el que la nación corrió el riesgo de sufrir graves retrocesos, sin embargo logró volver a la senda del crecimiento gracias al esfuerzo de los ciudadanos.El jefe de Estado recalcó que los logros económicos, políticos y culturales hasta ahora alcanzados por el pueblo coreano no hubieran sido posibles a no ser por el sacrificio y el esfuerzo de las generaciones mayores, y se comprometió a seguir su ejemplo para abrir un futuro aun más brillante.Como uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno de cara a 2026, el presidente mencionó el sistema de cuidados integrales comunitarios, que desde marzo del próximo año permitirá a todo ciudadano de edad avanzada acceder a servicios completos de salud y cuidados en los entornos comunitarios donde residen y que les son más familiares.