Photo : YONHAP News

La Casa Blanca ha anticipado que la nueva fragata de la Armada estadounidense se construirá en colaboración con la empresa surcoreana Hanwha. Al respecto, el presidente Donald Trump declaró desde Florida el lunes 22 (hora local) que la semana anterior se había anunciado el plan de Estados Unidos para construir nuevas fragatas y citó concretamente a Hanwha como la compañía que participará en el proyecto.En particular, el mandatario destacó que la empresa acordó invertir 5.000 millones de dólares en los astilleros de Filadelfia, un centro industrial que en el pasado tuvo un crecimiento destacado y que ahora resurge tras permanecer sin actividad durante un largo período, gracias a la cooperación entre la Armada y el sector privado. Se estima que, al referirse a los “astilleros de Filadelfia”, Trump aludía al Philly Shipyard, el cual Hanwha adquirió hace poco.